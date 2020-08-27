Москва, , 12:12 — REGNUM В Москве представлен новый совместный спецпроект АНО «Центр развития детей и молодежи «Малахит» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — мини-сериала «#Счастьеесть». Гостям, среди которых были актеры и режиссеры, известные блогеры и представители СМИ, была показана первая новелла под названием «Главный урок».

Всего в «#Счастьеесть» будет 6 историй, которые рассказывают о счастье человека. Каждая — имеет свой индивидуальный сюжет и содержит призыв делиться счастьем с окружающими. По задумке команды сериала было очень важно, чтобы зритель увидел в героях самих себя и понял, насколько важно счастье в окружающих нас мелочах. Эту простую и одновременно сложную мысль и попытались донести до аудитории авторы.

«#Счастьеесть» — это истории о том, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не нужно много. Что оно в мелочах и маленьких радостях. Ролики получились яркие, выразительные, необычные и с живой актерской работой. Мы надеемся, что работа понравится поклонникам самых разных жанров», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Режиссером и сценаристом первой серии стал выпускник Высшей школы режиссеров и сценаристов г. Санкт-Петербурга, со-основатель проекта «Громкие рыбы» Тимофей Шарагин.

«Как стать счастливым» — тема для уроков, которые по-настоящему нужны в каждой школе. Наша история о том, что некоторые уроки никогда не поздно выучить. Главный герой возвращается в родную школу, где он получает шанс излечить свою детскую травму, изменившую когда-то его жизнь. Чтобы обрести счастье, ему предстоит вспомнить уроки своего загадочного учителя. Зачастую именно в детских травмах кроются ответы на наши взрослые проблемы. Вместе с героем мы призываем каждого зрителя вспомнить о том, что счастье есть, и путь к нему лежит через работу над своими страхами», — рассказал он.

В рамках проекта стартовал танцевальный челлендж в социальных сетях, найти яркие ролики можно по хэштегу #счастьеесть. Специально к премьере вышел саундтрек, а также музыкальный клип-тизер к сериалу. Исполнителем стал Вячеслав Макаров, он же играет главную роль в первой серии.

«Порой очень важно, чтобы близкий человек тебя не просто выслушал, а смог услышать и понять то, что ты пытаешься ему донести. Если неверно трактовать посыл и его смысл, то любая помощь будет только во вред. Как и случилось с моим героем и его родителями», — заметил он.

С 27 августа мини-сериал будет эксклюзивно доступен на платформах Mail.ru Group. Премьера первой серии состоится на Кино Mail.ru, так же проект можно будет посмотреть на Смотри Mail.ru.

Серии будут выходить еженедельно по четвергам. После выхода каждой серии, зрителей будут ждать конкурсы от главных героев сериала.