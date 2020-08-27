Москва, 27 августа 2020, 12:12 — REGNUM В Москве представлен новый совместный спецпроект АНО «Центр развития детей и молодежи «Малахит» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — мини-сериала «#Счастьеесть». Гостям, среди которых были актеры и режиссеры, известные блогеры и представители СМИ, была показана первая новелла под названием «Главный урок».
Всего в «#Счастьеесть» будет 6 историй, которые рассказывают о счастье человека. Каждая — имеет свой индивидуальный сюжет и содержит призыв делиться счастьем с окружающими. По задумке команды сериала было очень важно, чтобы зритель увидел в героях самих себя и понял, насколько важно счастье в окружающих нас мелочах. Эту простую и одновременно сложную мысль и попытались донести до аудитории авторы.
Режиссером и сценаристом первой серии стал выпускник Высшей школы режиссеров и сценаристов г. Санкт-Петербурга, со-основатель проекта «Громкие рыбы» Тимофей Шарагин.
В рамках проекта стартовал танцевальный челлендж в социальных сетях, найти яркие ролики можно по хэштегу #счастьеесть. Специально к премьере вышел саундтрек, а также музыкальный клип-тизер к сериалу. Исполнителем стал Вячеслав Макаров, он же играет главную роль в первой серии.
С 27 августа мини-сериал будет эксклюзивно доступен на платформах Mail.ru Group. Премьера первой серии состоится на Кино Mail.ru, так же проект можно будет посмотреть на Смотри Mail.ru.
Серии будут выходить еженедельно по четвергам. После выхода каждой серии, зрителей будут ждать конкурсы от главных героев сериала.