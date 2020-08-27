Сухум, , 12:30 — REGNUM Абхазская православная церковь (АПЦ) отказалась принимать икону, которую привезли в Абхазию политики из Грузии. Заявление об этом было опубликовано 26 августа на странице церкви в соцсети Facebook.

В АПЦ сообщили, что возвращают икону, которую привезли для Илоского храма, так как в Грузии не признают Абхазскую церковь и суверенитет Абхазии.

«Эта миссия была проведена без уведомления священноначалия Абхазской православной церкви. Подобные акции недопустимы до признания Абхазской православной церкви и абхазского государства Грузинской православной церковью», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее депутат парламента Грузии от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и председатель этой партии Давид Тархан-Моурави были замечены при пересечении грузино-абхазской границы. Это вызвало общественный резонанс в обеих странах. Инашвили, а потом советник президента Абхазии Лаша Сакания рассказали, что визит был совершен для передачи иконы.

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