Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM В рамках фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге произойдёт «объединение» нескольких музыкальных мероприятий, сообщают организаторы уральского фестиваля.

30 августа 2020 года пройдёт фестиваль ANTYfest, на котором выступят уральские музыканты (АлоэВера, EK-Playaz, Иzумруд и не только), включая студентов Уральской специальной музыкальной при Уральской государственной консерватории имени Мусоргского.

«Специальными приглашенными гостями станут живые муравьи, которые будут частью микрофестивалей со всего мира», — сообщают организаторы.

Муравьи «станут объединяющим звеном» для десятка фестивалей по всему миру, которые пока не могут проходить вживую и вынуждены ограничиваться онлайн-трансляциями.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге 12 сентября 2020 года.

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