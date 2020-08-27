Ульяновск, , 08:03 — REGNUM Ульяновская область 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В регионе будут работать более 50 киноплощадок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Ночная киноакция пройдёт во всех муниципалитетах. Центральной площадкой станет сквер 100-летия Ульяновского патронного завода в Заволжском районе Ульяновска, где также состоится концертно-развлекательная программа.

По словам министра культурной политики Евгении Сидоровой, в режиме нон-стоп будут представлены три российских фильма и один мультфильм. Власти обещают бесплатный вход на киносеансы.

Всего в рамках «Ночи кино» будет работать 51 площадка, в том числе 13 открытых. В кинотеатрах показы состоятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа в Ульяновской области возобновлена работа предприятий общественного питания, театров, музеев, библиотек, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов и саун. Власти подчёркивали, что работа данных организаций возобновляется при условии «неукоснительного соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора».