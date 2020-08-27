Петрозаводск, , 03:52 — REGNUM Детский сад на 300 мест появится в районе улицы Хейкконена в Петрозаводске (Карелия). Соответствующий тендер по поиску подрядчика на строительство объявила администрация Петрозаводского городского округа, передаёт ИА REGNUM.

Итоги аукциона с начальной ценой 223 746 025,73 рубля планируется подвести 2 сентября 2020 года. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года в рамках графика. Участок под здание отведён в кадастровом квартале 10:01:0120110 и имеет площадь 12 479 кв. м.

Финансировать работы будут за счёт федерального, республиканского бюджетов и бюджета Петрозаводского городского округа. Проектная документация для детсада разработана в 2019 году фирмой «КЦИП Алгоритм».

Здание детского сада будет трёхэтажным общей площадью 5186,2 кв. м.

Напомним, в селе Иркутской области планируют построить школу на 198 учеников стоимостью свыше 473 млн рублей, а в селе Алтайского края возведут поликлинику.