Тегеран, , 08:21 — REGNUM Иранские мультфильмы «Краб» режиссера Шивы Садека Асади и «Я волк?» режиссера Амира-Хушанга Мойна получили награды на международном анимационном фестивале в Хиросиме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 августа.

Международный анимационный фестиваль в Хиросиме является важнейшим событием, собирающим тысячи людей в одном месте. Фестиваль был основан в 1985 году ассоциацией International du Film d'Animation (или ASIFA) как международный анимационный фестиваль «За мир во всем мире».

Иранская картина «Краб» рассказывает необычную историю застенчивого и замкнутого мальчика, который является членом театральной группы в школе, но единственная роль, которая ему предлагается, — это роль краба.

Мультфильм «Я волк?» режиссера Амира-Хушанга Мойнатакже ранее получил награды Международного кинофестиваля Monstra, 62-го Лейпцигского фестиваля в Германии и фестиваля анимационного марафона в Греции.