Оренбург, , 19:26 — REGNUM В Оренбурге 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия XIII Международного кинофестиваля «Восток Запад. Классика и Авангард». Ее можно было посмотреть в прямом эфире в Instagram.

Ведущими церемонии стали актеры Александр Горевой и Наталья Земцова. Приз за вклад в киноискусство вручили киноведу, культурологу, критику и телеведущему, журналисту, педагогу Кириллу Разлогову.

Лучшим фильмом в международном конкурсе названа лента «Магия зверя» (Франция/Германия, режиссер Доминик Молль). Из-за пандемии зарубежные участники не смогли приехать в Оренбург. На церемонии закрытия они использовали видеосвязь для общения со зрителями и жюри.

Лучшим фильмом открытого российского конкурса «Сплетенные параллели» стала лента «Куратор» (режиссер Пётр Левченко). Среди короткометражных фильмов лучшим признан «Телёнок» (режиссер Виктория Рунцова).

Приз за лучший сценарий имени Алексея Саморядова достался фильму «Очень личное» (режиссер Наталья Шимборецкая), а приз зрительских симпатий — ленте «Чихать на Сталина» (режиссер Илья Вейцман).

Напомним, фестиваль проходил в Оренбурге с 21 по 26 августа. В рамках конкурсов были представлены более 50 фильмов. Показы прошли в летнем кинотеатре «На Беловке», а также в кинозалах «Космоса» и «Сокола».

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