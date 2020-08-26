Черкесск, , 14:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии началась реставрация картинной галереи историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой. Зданию дадут вторую жизнь, отремонтировав фасад и выполнив ремонт внутри помещения, сообщили 26 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Пока ведутся реставрационные работы, сотрудники музея-заповедника готовят мероприятия к 100-летию образования Карачаево-Черкесии. Выставки произведений художников региона будут проводиться сразу после снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

Стоит отметить, что здание, в котором размещается картинная галерея, построено в 1906 году. Оно давно стало одним из привлекательных мест в столице республики, символом прошедшей эпохи. С 1996 года в нем был открыт музей искусства.