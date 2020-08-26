Душанбе, , 12:11 — REGNUM Поэт из Таджикистана Тимур Зульфикаров стал лауреатом межгосударственной премии «Звезды Содружества». Об этом сообщили в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Отмечается, что все обладатели межгосударственной премии получают диплом, почетный знак и 2 млн рублей. Лауреатами также стали деятели искусств из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии и Молдавии.

Напомним, в 2020 год премии «Звезды Содружества» также удостоен узбекистанский певец и музыкант, художественный руководитель ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров. Вручение наград состоится в рамках Форума творческой и научной интеллигенции в Ташкенте.