Нью-Йорк, США, , 12:13 — REGNUM Стала известна точная дата премьеры сериала «Противостояние» по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Об этом 26 августа сообщает интернет-издание The Wrap.

По его данным, сериал будет показан на канале CBS All Access, и его первая серия выйдет в эфир 17 декабря текущего года, а завершится показ в феврале 2021 года.

Также известно, что в сериале снимутся Александр Скарсгорд (сыгравший Рэндалла Флэгга — Черный человек, опытный колдун и преданный слуга Внешней Тьмы в нескольких произведениях Кинга), Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и певец Мэрилин Мэнсон. Сценарист сериала — Джош Бун («Виноваты звезды»).

Кроме этого, как рассказал один из продюсеров «Противостояния» Бенджамин Кэвелл, в то время, когда его команда два года назад приступила к новой адаптации романа Кинга о «глобальной пандемии», они не могли себе представить, что сериал будет теперь так актуален.

Напомним, роман американского писателя Стивена Кинга «Противостояние», написанный в жанре постапокалипсиса с элементами фантастики и ужасов, вышел в 1978 году. В произведении пандемия супергриппа убивает практически всё население мира. Немногие выжившие, объединившись в группы, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом.