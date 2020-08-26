Сеул, , 11:27 — REGNUM Южная Корея примет участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКЯ) в качестве почётного гостя. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Publisher Association.

По их словам, Южная Корея стала почётным гостем мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Южнокорейская сторона примет участие в ярмарке в онлайн-формате.

Известно, что международное мероприятия пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» со 2 по 6 сентября. Однако в связи с пандемией коронавируса ярмарка пройдет как в онлайн, так и в оффлайн режиме.

Отмечается, что в рамках мероприятия Korea Publisher Association представит видеоматериалы с лекциями и выступлениями на тему прошлого и будущего культурного обмена Южной Кореи и России, корейской литературе и искусстве, а также ряд произведений южнокорейских авторов на русском языке.