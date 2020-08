Сеул, , 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment

Известно, что предыдущий рекорд принадлежал принадлежал другой южнокорейской группе Blackpink — How You Like That.

Кроме того, видеоклип на музыкальную композицию также набрал максимальное количество просмотров за сутки — 111 млн.