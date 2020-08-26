Мадрид, , 08:43 — REGNUM Актёр Антонио Бандерас смог излечиться от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам актера, для этого ему потребовался 21 день. При этом Бандерас написал, что в настоящее время переживает за тех, кто еще борется с COVID-19 и желает всем заболевшим выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении заражения коронавирусом SARS-CoV-2 у Антонио Бандераса стало известно 10 августа.

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