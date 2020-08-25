Ташкент, , 17:25 — REGNUM В апреле текущего года агентством «Узбеккино» была инициирована проверка по изучению использования выделенных агентству государственных средств за 2017−2019 годы, говорится в совместном заявлении НА «Узбеккино», Общественного и художественного советов и Союза кинематографистов Узбекистана.

«Согласно акту проверки Главного управления контроля и аудита Министерства финансов, в структуре «Узбеккино» выявлены факты нецелевого использования и растраты в размере 17 млрд сумов (один доллар — 10,2 тысяч сумов)», говорится в заявлении, выдержки из которого приводит сайт Nuz.uz.

В настоящее время эта информация изучается Генеральной прокуратурой, отмечается в документе. В заявлении также отмечается, что НА «Узбеккино» категорически против применяемой многолетней губительной практики распределения бюджетных средств на создание высокобюджетных сложнопостановочных кинокартин между одними и теми же компаниями и режиссерами.

«Это пагубно повлияло на здоровую конкуренцию в рядах кинематографистов. В этой связи сценарные заявки большинства кинопроектов впредь будут отбираться на основе творческой конкуренции», подчеркивается в заявлении. Подчеркивается, что Общественный совет при «Узбеккино» принял программу «Противодействие коррупции в сфере киноотрасли». «Созданный в июне текущего года, Общественный совет активно занимается изучением крупных смет и расходов, направляемых на производство фильмов, и вносит предложения по остановке подозрительных и нецелевых расходов», говорится в заявлении.