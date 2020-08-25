Пермь, , 16:58 — REGNUM В Пермском академическом Театре-Театре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового сезона, стартующего премьерным показом спектакля «Антигона», либретто для которого написала режиссер и участник «Седьмой студии» Евгения Беркович. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Антигона»

Антигона — персонаж древнегреческой мифологии, бессмертие которому обеспечила одноименная трагедия Софокла.

В Новейшей истории указанный образ интересовал многих драматургов, композиторов и даже кинорежиссеров. Наиболее известными авторами, обращавшими свой взор в сторону античного мифа были Бертольд Брехт и Жан Ануй.

Вдохновляясь творениями Ануя и Брехта, Беркович проработала их, чтобы потом от них отказаться, создав совершенно новое, оригинальное произведение.

«Софоклу необходим был Тиресий. Тиресий — это тот, кто видел богов. У Ануя уже сказано, что бог умер, у него не может быть Тиресия. У нас и человека не может быть», — отметил режиссер-постановщик спектакля Роман Феодори.

Премьерный показ спектакля состоится 1 сентября в Пермском академическом Театре-Театре. Заполняемость зрительного зала будет осуществлена в соответствии с требованием Роспотребнадзора — 50% от общего количества мест, в шахматном порядке.

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