Кемерово, , 16:28 — REGNUM В Кемерове ко Дню шахтера и к предстоящему 300-летию Кузбасса выступит симфонический оркестр государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Концерт пройдет в среду, 26 августа, в Государственном музыкальном театре Кузбасса имени народного артиста РФ А. К. Боброва.

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Прямые трансляции будут организованы в эфире телеканала «Кузбасс Первый», на уличных экранах Кемерова и на сайтах «Вести — Кузбасс», «Кузбасс Первый».

В правительстве региона уточнили, что посмотреть концерт можно будет только во время прямой трансляции, которая начнется в 18:00 (время местное).

«Региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции разрешил проведение концерта при условии соблюдения профилактических мер, — говорится в официальном сообщении. — Зрительный зал перед началом мероприятия проветрят и дезинфицируют, во время концерта будут действовать обеззараживающие воздух рециркуляторы. Всем зрителям измерят температуру на входе в здание театра, в помещениях будет действовать масочный режим. Зрители, кроме пришедших вместе, будут занимать места в концертном зале с учётом требований о соблюдении социального дистанцирования».