Москва, , 15:31 — REGNUM Народный артист России, солист Государственного академического Большого театра Владимир Никонов скончался в Москве в возрасте 82 лет. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба театра.

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года и закончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). Затем был взят на работу в балетную труппу Большого театра и в 1978 году, завершив карьеру танцовщика, стал педагогом-репетитором в театре. Среди его учеников разных лет ведущие артисты Большого балета: Михаил Цивин, Виктор Барыкин, Леонид Козлов, Владимир Деревянко.