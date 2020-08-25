Чебоксары, , 15:15 — REGNUM 1 сентября в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова планируют провести два торжественных построения в честь Дня знаний. Об этом ИА REGNUM сообщил директор образовательного учреждения Николай Жуков, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.

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По его словам, начало нового учебного года планируется провести «в очном традиционном формате», но с учётом ряда ограничений.

«Будут проходить две линейки с небольшой разницей по времени. В каждом построении будут участвовать по 200 кадетов, их мы разобьём на классы (взводы), между которыми будет установлена безопасная дистанция. На линейку приглашаем только родителей вновь поступивших детей — это порядка 50 человек: для них подготовлено место чуть в отдалении, между ними будет установлена безопасная дистанция. И взрослые, и кадеты пройдут термометрию», — сказал Николай Жуков.

Директор кадетского корпуса также отметил, что выход на плац будет из разных корпусов.

Ранее здание Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова было «полностью продезинфицировано» специализированной организацией, чтобы исключить вероятность «случайного заражения» коронавирусом. Напомним, образовательное учреждение представляет собой школу-интернат с круглосуточным пребыванием детей.

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