Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Новая музыкальная композиция южнокорейского бойз-бенда BTS «Dynamite» заняла 30-е место в чате Billboard Radio Songs Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Согласно данным, опубликованным 24 августа, трек южнокорейской группы транслировался в эфире радио 2301 раз в течение трёх дней после выхода.

«Данная композиция стремительно набирает популярность. Прошло всего несколько дней после выхода, однако трек можно услышать в большом количестве радиопередач, транслируемых в США», — сообщили представители Billboard.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, композиция BTS «Dynamite» заняла первую строчку в крупнейшем в мире музыкальном чарте Spotify Global Top 50.

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