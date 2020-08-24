Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM Губернатор Василий Голубев в ходе состоявшейся 24 августа рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о выделении гранта государственному академическому ордена Дружбы народов ансамблю песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. В 2021 году коллектив отметит 85-летний юбилей.

«Вы его [ансамбль] видели неоднократно, он ездит по заграницам, он бывает в наших городах, бывает в сёлах, готов работать в самых небольших домах культуры, это приятно, они не оторваны от земли. Ежегодно Вы выделяете президентский грант ведущим коллективам страны. Учитывая, что у нас юбилейный год и юбилейный год Победы, и 450-летие служения казачества государству Российскому, прошу Вас поддержать мою просьбу о выделении гранта президента для поддержки этого коллектива», — обратился к Путину глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ансамбль является визитной карточкой Донского края. Коллектив с гастролями объехал многие страны Европы, Азии, Америки, Африки. В концертную программу коллектива включены не только народные песни и песни советских композиторов, но и хореографические постановки.

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