Лос-Анджелес, США, , 15:47 — REGNUM Российские кинотеатры начали продавать билеты на фантастический фильм «Довод» от режиссёра Кристофера Нолана. Об этом 24 августа сообщает «Мир Фантастики».

Премьера картины ожидается 3 сентября 2020 года. Вероятно, старт продаж билетов означает, что дату выхода фильма на большие экраны уже не изменится.

Напомним, «Довод» — это фильм о секретном агенте, который пытается предотвратить Третью мировую войну. Западные критики отмечают, что картина напоминает ленту о приключениях Джеймса Бонда, но с добавлением фантастики и теорий о перемещении во времени.

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