Сеул, , 15:50 — REGNUM Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столичном регионе Южной Кореи отменен культурный фестиваль Itaewon Global Village Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

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Первоначально фестиваль планировалось провести в октябре текущего года, однако в связи с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусом мероприятия было отменено.

Известно, что из-за коронавируса администрация также приняла решение отменить ряд публичных мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, который празднуют в Южной Корее в сентябре.

Itaewon Global Village Festival — культурный фестиваль, празднуемый ежегодно и позволяющий познакомиться поближе не только с традиционной культурой Южной Кореи, но и с культурами других стран мира. В рамках фестиваля все желающие могут попробовать блюда мировой кухни, посмотреть на традиционные костюмы разных народов, насладиться музыкальными концертами и другими культурными мероприятиями.