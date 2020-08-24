Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чебоксарах городской проект «Героические страницы Сурского рубежа» будет расширен: одним из итогов станет создание электронного приложения, где будет аккумулирован весь собранный школьниками и педагогами материал. Об этом говорится в докладе начальника управления образования администрации Чебоксар Дмитрия Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Полевые экспедиции Cap.ru

Основная цель проекта «Героические страницы Сурского рубежа» — увековечить память о трудовом подвиге земляков в годы войны. В рамках его реализации будут разработаны образовательные экскурсионные маршруты по местам строительства рубежей, пройдут школьные поисковые экспедиции, собираются воспоминания участников строительства (бойцов, как их ещё называли в годы Великой Отечественной войны). Одним из итогов работы станет издание сборника воспоминаний тех, кто копал окопы и возводил рубежи. В числе новых проектов — создание электронного приложения, включающего в себя информацию о Сурском и Казанском оборонительных рубежах.

Дмитрий Захаров Cap.ru

«Реализуя мероприятия проекта, мы создаем условия для социально-значимой деятельности школьников: архивной и исследовательской работы; проведения поисковых экспедиций; поиска непосредственных участников строительства оборонительных рубежей», — отмечает в своём докладе Дмитрий Захаров.

В настоящее время в Чебоксарах формируются маршруты по девяти районам и двум городам, на территории которых в годы войны шло строительство. Эту работу ведут 13 школьных поисковых отрядов: гимназии №№ 1, 5, кадетской школы, а также школ №№ 3, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 40, 54, 59. В результате будет издан путеводитель для школьников «Образовательные экскурсионные маршруты по местам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Из воспоминаний участника строительства Cap.ru

Кроме того, до 1 октября поисковые отряды должны организовать экспедиции для определения места проведения военно-исторической реконструкции, которая запланирована на следующий год.

«Участвуя в реконструкции строительства оборонительного сооружения (прокладывание траншеи, строительство землянки, восстановление командного пункта) на территории одного из районов, школьники смогут окунуться в то непростое для жителей Чувашии военное время», — говорят в управлении образования.

Также продолжаются встречи с непосредственными участниками строительства обороны или их родственниками. В оргкомитет поступило более 70 воспоминаний, собранных учащимися школ города. Исследовательские работы школьников будут опубликованы к 1 ноября 2020 года в сборнике «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Встречи с участниками строительства оборонительных рубежей Cap.ru

Кроме того, в Чебоксарах проходит фестиваль проектов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу». Его итоги подведут в сентябре, в настоящее время проекты представили 43 школы.

Все собранные материалы будут представлены в электронном приложении «Оборонительные рубежи Чувашии», в том числе «полная информация о Сурском и Казанском оборонительных рубежах, результаты школьных поисковых экспедиций и воспоминания участников строительства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил образовательным учреждениям организовать работу поисковых отрядов, привлечь школьников к сбору документальных материалов по истории строительства оборонительных рубежей.

Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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