Сеул, , 14:04 — REGNUM С 24 августа по 17 сентября в столице Южной Кореи пройдет международный фестиваль фильмов о метро Seoul Metro International subway Film Festival (SMIFF). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей корпорации Seoul Metro.

В этом году на фестивале покажут 1075 картин из 58 стран мира.

Известно, что фильмы продолжительностью 90 секунд будут показаны на 1−8 линиях Сеульского метрополитена, на официальном сайте мероприятия, на официальном канале Seoul Metro на YouTube, а также в 1−5 и 9−11 линиях метро и автобусах Barcelona TMB Барселоны (Испания).

Известно, что в связи с опасениями распространения коронавирусной инфекции церемония награждения будет транслироваться онлайн.

Seoul Metro International subway Film Festival (SMIFF) — первый в Азии международный фестиваль фильмов о метро, проводимый при поддержке Seoul Metro, Seoul international Extreme-Short Image & Film Festival и Barcelona TMB.