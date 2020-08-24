Москва, , 12:16 — REGNUM Сегодня, 24 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил драматурга, сценаристуа и актёра Юрия Клепикова с юбилеем. Ему исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил талант драматурга и безграничную преданность любимому делу.

«Вы яркий представитель кинематографического сообщества страны», — подчеркнул Путин и пожелал Клепикову здоровья и всего наилучшего.

Справка ИА REGNUM:

Клепиков Юрий Николаевич родился 24 августа 1935 года в Челябинске. На его счету 21 работа в 21 проекте. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

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