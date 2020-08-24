Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чебоксарах 86-летие со дня рождения народного поэта Геннадия Айги отметили днём звука «А». Акцию провели в седьмой раз, но впервые с учётом пандемии коронавируса все участники изготовили особые маски, сообщается на сайте национальной библиотеки Чувашии.

Участники проекта «День звука «А» Nbchr.ru

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В Чебоксарах поэтическая акция «День звука «А» прошла на набережной Волги в сквере Константина Иванова, которое было одним из любимых чебоксарских мест Геннадия Айги. Отмечается, что в этом году каждый участник акции-перформанса должен был изготовить защитную маску, приклеить на неё букву «А» и прочитать своё любимое стихотворение поэта.

Организаторы также сообщают, что к акции присоединились друзья, единомышленники и любители творчества поэта из России, Франции, Германии, Шотландии, Италии, Швеции, Австралии и Аргентины: они читали стихотворения Айги, рассказывали о своем восприятии его творчества, делились воспоминаниями.

Впервые день звука «А» прошёл в 2014 году в Чебоксарах в год 80-летия Геннадия Айги в сквере около национальной библиотеки Чувашии.

«А» — это текст стихотворения Геннадия Айги «Спокойствие гласного», состоящее из названия, одной буквы, одной фонемы, одного звука «А», и даты написания стихотворения — 21 февраля 1982», — поясняют участники проекта.

В национальной библиотеке приводят также слова известного филолога и литературного критика Атнера Хузангая о том, что «А» — это не только первая буква большинства алфавитов и письменностей мира, но и «первый (и сохраняющийся самым последним) звук в жизни человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Айги (настоящая фамилия Лисин) родился 21 августа 1934 года в деревне Шаймурзино Батыревского района Чувашии, скончался 21 февраля 2006 года в Москве. Является одним из наиболее издаваемых и почитаемых поэтов-авангардистов во всём мире, его произведения издали более чем в 50 странах мира. Под эгидой ЮНЕСКО поэтом составлена «Антология чувашской поэзии».

Айги является кавалером ордена почетного легиона Франции, лауреатом премии Андрея Белого за 1987 года. Был номинирован на Нобелевскую премию.