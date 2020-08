Сеул, , 09:21 — REGNUM Новый трек южнокорейской группы BTS — «Dynamite» занял первую строчку в крупнейшем в мире музыкальном чарте Spotify Global Top 50. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

По их словам, BTS стали первыми представителями южнокорейской эстрады, которым удалось занять первое место в данном рейтинге.

Ранее, в июне текущего года, трек женской группы Blackpink — How You Like That занял вторую строчку крупнейшего в мире музыкального чарта Spotify Global Top 50.

Между тем, BTS — «Dynamite» возглавил рейтинги iTunes Top Songs в 104 регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеоклип на данную композицию побил рекорд по количеству просмотров за первые 24 часа после публикации на YouTube среди музыкальных видео.

