Ульяновск, , 07:52 — REGNUM В Ульяновской области в онлайн-формате отметили национальный чувашский праздник Акатуй, который прошёл в регионе в 30-й раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Праздник проводится с 1990 года, и, по словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, его «с огромным удовольствием отмечают не только представители чувашского народа, но и люди всех национальностей», которые проживают в регионе.

«Чувашский народ является одним из самых многочисленных этносов Ульяновской области, который достойно представлен абсолютно во всех сферах её жизнедеятельности — в промышленности и сельском хозяйстве, в науке и образовании, в культуре и здравоохранении, среди региональных руководителей и общественных деятелей», — сказал губернатор, поблагодарив за вклад в воспитание молодёжи, поддержку культурно-образовательных программ, участие «в судьбе родного края» .

По словам главы региона, в этом году члены чувашской национально-культурной автономии «активно реализуют» собственные проекты на территории Ульяновской области. К примеру, в селе Большое Нагаткино в рамках празднования 75-летия Победы строится часовня, в ульяновской школе № 47 будет установлен бюст выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлева. Также состоится форум с участием писателей из Башкирии, Татарии и Чувашии, посвящённый 130-летию со дня рождения основоположника национальной литературы Константина Иванова.

В этом году Акатуй отметили в виртуальном формате с участием профессиональных, самодеятельных творческих коллективов и солистов. Как сообщало ИА REGNUM, Акатуй посвящён окончанию весеннего сева и в переводе с чувашского языка означает «свадьба плуга». В настоящее время, по данным властей, в Ульяновской области собрано около 1,5 тонны зерна, что превышает внутренние потребности региона.

Напомним, что с 25 по 27 августа в Ульяновской области состоится фестиваль национальной кинематографии народов региона, в рамках которого пройдут показы фильмов и творческие встречи с кинематографистами из Чувашии, Татарии и Мордовии. Марафон охватит семь муниципалитетов, включая Ульяновск.

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