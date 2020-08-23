Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM В рамках онлайн-презентации DC FanDome студия Warner Bros. показали первый тизер-трейлер фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Его также опубликовали 22 августа на YouTube-канале компании.

В тизере авторы фильма показали противостояние молодого Бэтмена с Загадочником (Пол Дано) и Женщиной-кошкой (Зои Кравиц). В России фильм выйдет 30 сентября 2021 года.

Напомним, режиссёром нового фильма о Бэтмене выступил Метт Ривз. Помимо Роберта Паттинсона, Пола Дано и Зои Кравиц в картине также сыграют: Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

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