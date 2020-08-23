Нью-Йорк, США, 23 августа 2020, 09:35 — REGNUM На онлайн-презентации DC FanDome состоялся показ официального трейлера режиссёрской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера. Ролик также опубликовали 22 августа на YouTube-канале сервиса HBO Max.
В трейлере режиссёр показал несколько новых кадров. В частности, зрители увидели появление злодея Дарксайда и множество боевых сцен.
Напомним, премьера «Лиги справедливости» от Зака Снайдера состоится в 2021 году на сервисе HBO Max. Хронометраж картины составит четыре часа.
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