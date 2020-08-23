Нью-Йорк, США, 23 августа 2020, 09:27 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Его опубликовали 22 августа на YouTube-канале компании Warner Bros.
В тизер-трейлере авторы фильма знакомят зрителей с главными героями картины. Помимо этого, студия Warner Bros. также выпустила небольшой ролик о съёмках картины.
Напомним, режиссёром фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выступил Джеймс Ганн («Стражи галактики»). Премьера кинокомикса ожидается в августе 2021 года.
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