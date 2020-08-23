Буэнос-Айрес, , 06:18 — REGNUM Кинотеатр открылся на территории Антарктиды на одной из научных баз Аргентины. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба МИД южноамериканской страны.

Единственный на самом южном материке Земли кинозал был открыт на базе Карлини. В кинозале 25 зрительских мест, он предназначен для сотрудников научной базы. В честь открытия кинозала зрителям был показан фильм об Антарктиде.

Отмечается, что кинотеатр на настоящий момент является единственным работающим заведением такого рода не только на территории Антарктиды, но и на территории Аргентины. В стране из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса до сих остаются закрытыми все кинозалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судьбе крупнейшего в мире айсберга, который откололся от антарктического шельфового ледника.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший в мире айсберг наконец раскололся