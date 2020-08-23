Лос-Анджелес, США, , 06:00 — REGNUM Дебютный тизер-трейлер фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза (Matt Reeves) представила зрителям кинокомпания Warner Bros. в ходе конференции DC Fandome. Об этом 23 августа сообщает портал Vgtimes.

Главную роль в кинокомиксе сыграл Роберт Паттинсон (Robert Pattinson). Режиссёр поделился и некоторыми деталями сюжета картины. Бэтмен, он же Брюс Уэйн, по задумке режиссёра ещё сравнительно молод, его путь в качестве супергероя начался лишь два года назад. Бэтмен будет расследовать ряд убийств, которые во время празднеств совершает загадочный киллер.

Кроме самого Бэтмена зрителям представят Загадочника, Женщину-кошку, Пингвина и ряд других персонажей. В случае успеха фильма режиссёр планирует начать развитие новой мультивселенной DC.

На сегодняшний день отснято 25−30% кинофильма. Создателям истории про человека-летучую мышь пришлось сделать большой перерыв в съёмках из-за пандемии коронавируса. Премьера киноленты в России намечена на 30 сентября 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации официального логотипа и постера кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза.

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