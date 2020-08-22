Воронеж, , 23:07 — REGNUM Платоновская премия 2020 года присуждена театральному режиссеру, художественному руководителю Платоновского фестиваля искусств Михаилу Бычкову, решение совет по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства принял 22 августа, сообщилиИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

На присуждение премии 2020 года было выдвинуто пять кандидатур. По итогам дискуссии было принято решение присудить премию театральному режиссеру, художественному руководителю АУК ВО «Воронежский Камерный театр», АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля», заслуженному деятелю искусств Воронежской области Михаилу Бычкову «за создание новаторского театра и фестивального движения на Родине Андрея Платонова».

Премия в размере 1 млн рублей, диплом и нагрудный знак будут вручены Михаилу Бычкову в дни Международного Платоновского фестиваля в сентябре.

Как напоминает ИА REGNUM, Платоновская премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.