Дзержинский район, Калужская область, , 21:01 — REGNUM В селе Дворцы Дзержинского района на берегу реки Угры 22 августа состоялся военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный 540-летию события. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Гостям праздника была представлена военно-историческая реконструкция битвы с ордынцами. Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области

Торжественная часть началась с молебна. Богослужение провел митрополит Калужский и Боровский Климент. Далее многочисленным гостям праздника был представлен театрализованный пролог «Великое стояние на Угре» и масштабная военно-историческая реконструкция битвы с ордынцами. Программа фестиваля рассчитана на два дня и включает работу интерактивных площадок в лагерях русских и ордынских войск, ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки изделий народных художественных промыслов, мастер-классы по традиционным народным промыслам, выступления профессиональных и любительских коллективов.

В 2017 году дата 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года была закреплена в региональном законодательстве как памятная дата Калужской области. На калужской земле, в пойме реки Угры решалась судьба Отечества. Здесь произошло освобождение Руси от ига. С 2012 года в Калужской области проходит военно-исторический фестиваль, посвященный этой памятной дате.

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