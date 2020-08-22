Сеул, , 14:14 — REGNUM Видеоклип южнокорейской группы BTS на композицию «Dynamite» побил рекорд по количеству просмотров за первые 24 часа после публикации на YouTube среди музыкальных видео. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Музыкальное видео на композицию «Dynamite» было опубликовано южнокорейской группой на хостинге YouTube 21 августа в 13:00 по местному времени. За 24 часа с момента публикации видео набрало 98 млн просмотров, что является рекордом для музыкальных роликов. В настоящее время количество просмотров этого клипа превышает 127 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал группе Blackpink, также работающей в жанре K-pop. Опубликованный в июне 2020 года клип на композицию «How You Like That» набрал 74,6 млн просмотров за первые 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле группа BTS поставила мировой рекорд по числу зрителей онлайн концерта. 100-минутное платное онлайн представление с названием «Bang Bang Con: The Live» посмотрели около 756 тыс. человек.

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