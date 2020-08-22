Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM Джеймс Ганн заявил: он ни разу не видел, чтобы поклоники вселенной DC высказали в сети верные предположения по поводу того, какого героя в его «Отряде самоубийц» сыграет актёр Идрис Эльба. Публикацию он разместил 21 августа в Twitter.

Стоит отметить, что Ганн ответил на пост Эльбы. В нём актёр в шутку написал, что, возможно, в рамках трансляции DC FanDome он расскажет о том, роль какого супергероя он исполнит в будущем кинокомиксе. Ожидается, что персонажи «Отряда самоубийц» будут представлены во время соответствующей секции онлайн-мероприятия.

https://twitter.com/idriselba/status/1296871460594753536

Ранее ИА REGNUM сообщило: фанаты высказали предположение, согласно которому Идрис Эльба может исполнить в «Отряде самоубийц» роль Виджиланте (Vigilante). Этого супергероя часто сравнивают с Сорвиголовой из вселенной Marvel. В феврале 2020 года в сеть выложили видео, в котором был показан полный костюм актёра.

Читайте ранее в этом сюжете: Настоящий костюм Эдриса Эльбы в «Отряде самоубийц» всё же попал на видео