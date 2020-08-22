Лос-Анджелес, США, 22 августа 2020, 09:38 — REGNUM В сеть выложили финальный трейлер новой фантастической картины Кристофера Нолана «Довод». Ролик был опубликован 22 августа на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.
Длительность видео составляет более трёх минут. Зрителям показали новые сцены фильма, премьера которого в России состоится 3 сентября 2020 года.
Бюджет «Довода» составил $205 млн. Ранее аналитики заявили: для того, чтобы окупиться в прокате фильм должен собрать не менее $800 млн.