Лос-Анджелес, США, , 09:29 — REGNUM Дуэйн Джонсон выложил в сеть первый тизер-трейлер будущего кинокомикса «Чёрный Адам». Ролик был опубликован 22 августа на странице актёра в Instagram.

В небольшом видео зрителям сообщили, что новую информацию о проекте фильма они смогут получить при просмотре онлайн-трансляции DCFanDome. В конце ролика в кадре появляется Джонсон в образе суперзлодея. В описании к публикации актёр вновь отметил, что с выходом картины на экраны «иерархия власти» во вселенной DC изменится.

https://www.instagram.com/p/CEK91YklLcI/

Проведение DCFanDome запланировано на 22 августа 2020 года. Ранее режиссёр Зак Снайдер сообщил, что поклонники получат возможность увидеть первый трейлер его версии «Лиги справедливости».

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