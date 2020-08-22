Лос-Анджелес, США, , 09:20 — REGNUM В сеть выложили новый тизер будущего кинокомикса «Лига справедливости» в версии режиссёра Зака Снайдера. Ролик был опубликован 21 августа на официальной Twitter-странице проекта.

В видео, длительность которого составляет около 20 секунд, фанатам показали новые кадры картины. Администрация аккаунта напомнила подписчикам, что вскоре Снайдер расскажет о своём проекте в рамках онлайн-мероприятия DCFanDome.

https://twitter.com/snydercut/status/1296847027259813888

ИА REGNUM сообщило, что 20 августа 2020 года проект новой версии «Лиги справедливости» получил официальную страницу в Twitter. Зак Снайдер сообщил зрителям, что первый полноценный трейлер кинокомикса будет показан в рамках DCFanDome.

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