Лондон, , 08:58 — REGNUM Готовящийся к выпуску сериал «Властелин колец» компании Amazon не будет ремейком одноимённой кинотрилогии. Об этом сообщил английский киноактёр Орландо Блум в интервью изданию Collider.

Орландо Блум получил мировую известность благодаря роли эльфа Леголаса в кинотрилогии «Властелин колец» режиссёра Питера Джексона. Он не задействован в съёмках сериала по этой вселенной, однако ему удалось пообщаться с продюсером масштабного проекта Amazon.

Актёр отметил, что не захотел глубоко вникать в подробности снимаемого сериала, чтобы не испортить удовольствия от просмотра. Однако он выяснил, что проект Amazon будет оригинальным сериалом по мотивам произведений Джона Рональда Толкина.

«Очевидно, что это не ремейк. Он [сериал] не основан на «Братстве кольца» или чём-то подобном. Поэтому я думаю, что это будет чем-то действительно интересным», — подчеркнул Блум.

В американской компании Amazon заявили, что на производство сериала «Властелин колец» будет потрачено около $1 млрд. Съёмки были приостановлены в марте 2020 года из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае власти Новой Зеландии разрешили компании Amazon возобновить съёмки сериала «Властелин колец».