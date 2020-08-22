Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Кинокомпания Disney планирует показывать новый фильм «Мулан» не только на своём потоковом сервисе Disney Plus, но и в других онлайн-кинотетрах. Об этом 22 августа сообщил портал Digital Spy.

По имеющейся информации, доступ к фильму также смогут получить пользователи сервисов компаний Apple, Google или Roku. В США им придется заплатить за это $29,99. Желающие посмотреть игровую версию классического мультфильма Disney смогут совершить оплату через системы, которые предлагают их платформы.

Ранее Disney сообщила, что в некоторых странах премьера «Мулан» состоится сразу в онлайн-кинотетрах. В настоящее время в этот список вошли США, Канада, Новая Зеландия, Австралия и большая часть стран ЕС. Disney Plus начнёт показывать фильм 4 сентября 2020 года.

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