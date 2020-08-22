Лос-Анджелес, США, , 07:36 — REGNUM Джорд Мартин подал в суд на кинокомпанию Blackstone Manor, которой принадлежат права на экранизацию его рассказа «Торговля кожей» (The Skin Trade). Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

В иске указано, что в 2009 году писатель заключил с Mike the Pike Productions контракт с условием, что в течение пяти лет компания снимет сериал на основе его произведения, после чего права вернуться к автору. В документе также отмечается, что в 2014 году Mike the Pike Productions передала проект студии Blackstone Manor, которая впоследствии решила пойти на «производственную уловку».

Мартин утверждает, что компания наняла несколько актёров и небольшую съёмочную группу, и в итоге сняла несколько эпизодов. При этом, по мнению писателя, она не собиралась доводить проект до конца и выпускать его на большие экраны.

Отмечается, что Blackstone Manor не согласилась с заявлениями автора, а сам Мартин пояснил: он вынужден был обратиться в суд в связи с тем, что ему пригрозили судебным иском в случае, если он попытается как-то реализовать свои права на вышеназванное произведение.

Стоит отметить, что в октябре 2015 года Джордж Мартин в своём блоге поблагодарил Mike the Pike Productions за то, что компания передаст сериал в одну из телесетей. Однако в итоге шоу так и не вышло на экраны.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Мартин заявил, что «продвигается вперёд» в написании «Ветров зимы»