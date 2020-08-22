Лос-Анджелес, США, , 07:18 — REGNUM Студия Marvel зарегистрировала в Великобритании компанию, которая будет заниматься производством кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 21 августа сообщил портал Murphy's Multiverse.

Исходя из этого журналисты сделали предположение, что съёмки сиквела будут проходить в Великобритании. Они также отметили, что премьера фильма состоится 8 июля 2022 года, таким образом, снимать его будут в 2021 году.

В качестве режиссёра проекта выступит Ниа Дакоста, которая сейчас работает над созданием перезагрузки хоррора «Кэндимен». Сценарий к «Капитану Марвел 2» напишет Маген Мак Доннел.

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