Токио, , 06:04 — REGNUM Новый полнометражный фильм аниме-франшизы Fate/Stay Night возглавил японский кинопрокат после открытия кинотеатров. Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

Премьера Fate/stay night: Heaven's Feel III. spring song состоялась 15 августа 2020 года. После того, как в Японии были открыты 156 кинотеатров, фильм занял первое место в рейтинге проката, собрав около 475 млн иен ($4,5 млн).

Отмечается, что уже в первый день показов сумма кассовых сборов картины составила 300 млн иен ($2,84 млн). По имеющейся информации, её уже посмотрели более 274 тыс. человек.

Fate/stay night: Heaven's Feel III является третьим полнометражным фильмом франшизы. Его события начинаются сразу после тех, что были показаны в Fate/stay night: Heaven's Feel II. Lost butterfly. В качестве режиссёра выступил Томонори Судо, производством картины занималась студия Ufotable.

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