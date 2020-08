Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM Фанатов разозлило решение Netflix закрыть проект сериала «Мне это не нравится» (I Am Not Okay with This). Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

После того, как компания опубликовала объявление, они устроили настоящую вакханалию в Twitter, а также в других соцсетях. Их особенно разозлило то, что первый сезон закончился так называемым клиффхэнгером (повествование обрывается на самом интересном месте) и теперь они не смогут узнать, что произошло в дальнейшем с главной героиней, жизнь которой в последней серии перевернулась с ног на голову.

https://twitter.com/clarkjoes/status/1296908797361889280

https://twitter.com/scytheslayr/status/1296915036649201664

https://twitter.com/spaceboyjoey/status/1296913507355693056

Главную роль в «Мне это не нравится» исполнила актриса София Лиллис, которую зрители знают по фильму ужасов «Оно». В центре повествования находится потерявшая отца девушка-подросток, которая испытывает проблемы при общении со свертниками. В какой-то момент она обнаруживает, что обладает суперсилами.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix внезапно закрыл проект фантастического сериала-драмы «Общество»