Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Потоковый сервис Netflix объявил, что решил закрыть проект сериала «Общество» (The Society), несмотря на то, что ранее он принял решение продлить его на второй сезон. Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что это решение буквально шокировало фанатов. Журналисты портала Deadline сообщили, что, по имеющейся у них информации, на производство продолжения шоу повлияла эпидемия коронавируса. Пока не известно, возьмётся ли какая-то другая компания снимать второй сезон.

Netflix начал показывать «Общество» 10 мая 2019 года. Сериал, выполненный в жанре фантастической молодёжной драмы, рассказывает о том, как в одном городе внезапно исчезли все взрослые. В результате подростки, росшие в богатых и влиятельных семьях, стали вынуждены самостоятельно налаживать жизнь.

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