Нью-Йорк, США, , 05:16 — REGNUM Телеканал Showtime решил закрыть проект сериала «Страшные сказки: Город ангелов» (Penny Dreadful: City of Angels) после первого сезона. Об этом 22 августа сообщил журнал Variety.

Компания поблагодарила за проделанную работу продюсеров Джона Логана и Майкла Агилара, а также всю команду проекта. Отмечается, что финал первого сезона шоу посмотрели лишь около 300 тыс. зрителей.

«Страшные сказки: Город ангелов» является спин-оффом сериала «Страшные сказки», проект которого был закрыт в 2016 году. Шоу, выполненное в жанрах хоррор-триллера и фэнтези, рассказывает о событиях, происходящих в Лос-Анджелесе в 1938 году.

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