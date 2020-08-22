Нью-Йорк, США, , 05:08 — REGNUM Создатели «Люцифера» официально выпустили саундтрек сериала с песнями Тома Эллиса. Об этом 22 августа сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает: это произошло более, чем через год после того, как актёр сообщил поклонникам о возможном релизе. В саундрек войдут композции, которые исполнял в сериале Эллис (находясь в образе Люцифера), а также его коллеги по проекту Лоурен Герман (Хлоя Декер) и Лесли-Энн Брандт (Мейз).

Ранее Том Эллис сообщил журналистам, что съёмки последнего эпизода пятого сезона «Люцифера» не были завершены до начала эпидемии коронавируса. Продолжение шоу потоковый сервис Netflix начал показывать 21 августа 2020 года.

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