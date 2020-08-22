Нью-Йорк, США, , 04:53 — REGNUM Майя Хоук, исполнившая в сериале «Очень странные дела» роль Робин Бакли, сообщила информацию о возможных сроках возобновления съёмок четвёртого сезона шоу. Видео с ней было опубликовано 22 августа на Twitter-странице Associated Press Entertainment.

В разговоре с журналистами актриса, опасаясь раскрыть лишнюю информацию, сказала, что, возможно, команда проекта возобновит съёмочный процесс в сентябре 2020 года. Хоук отметила, что когда она получила эту информацию, то это выглядело «невероятно вероятным».

Ранее ИА REGNUM сообщило: создатели «Очень странных дел» Мэтти Росс Дафферы заявили, что четвёртый сезон не станет для сериала последним. Они сказали, что эпидемия коронавируса дала им время и возможность подумать о том, каким будет финал шоу.

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